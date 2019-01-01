Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo hayali suya düştü
Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği iddaa edilen Brazilyalı yıldız oyuncu Luiz Gustavo'dan vazgeçiği öğrenildi.
Akşam Gazetesinde yer alan haberde Gustavo için Comolli'nin Marsilya ile birkaç kez masaya oturduğu ama Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın oyuncunun satışına karşı çıkmasıyla transfer sürecinin bittiği iddia edildi.
Diğer yandan Fenerbahçe diğer orta saha seçenekleri için masaya oturmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin önceden anlaşmaya çalıştığı Mahmut Tekdemir ile görüşmeye başladığı gelen haberler arasındaydı.
Fenerbahçe'ye transfer olmayacak olan Luiz Gustavo'nun zaten Marsilyadan iyi bir maaş aldığı ve Fransa'da yaşamaktan çok mutlu olduğu ifade edilirken, teknik direktör Villas Boas başarılı futbolcunun yanına destekleyici oyuncular alarak yeni sezona iddaalı bir şekilde girmek istediğini açıkladı.