Fenerbahçe, Jailson yerine Andreas Samaris'i gündemine aldı

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Andreas Samaris'i gündemine aldığı belirtildi.

Yeni sezonun transfer hedeflerini belirlemeye başlayan , 'da forma giyen orta saha oyuncusu Andreas Samaris''i gündemine aldığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın gelecek sezonda Jailson'u kadroda düşünmediğini belirtmesi üzerine orta saha için alternatifini belirledi. Yönetimin, sezon sonunda Benfica ile sözleşmesi bitecek olan Yunan oyuncu Andreas Samaris'i transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Transfer döneminde FFP kurallarına uygun etmek zorunda olan Sarı-Lacivertli ekibin, Jailson'u 4 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle satıp sonrasında ise Andreas Samaris'i takıma katmayı planladığı öne sürüldü.

5 senedir ekibi Benfica'da forma giyen Samaris, bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.