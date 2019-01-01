Transferler
Transfer

Denizlispor, Mustafa Yumlu'yu renklerine bağladı

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'da transfer çalışmaları sürüyor...

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Akhisarspor'dan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'de ilk 5 hedefi ile transferlerini gerçekleştiren Yukatel Denizlispor, son olarak Mustafa Yumlu'yu renklerine kattı. Geçen sezon Akhisar'da forma giyen ve defansta görev yapan futbolcu ile masaya oturan yeşil-siyahlı takım, 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin de takımda güzel futbol oynayacak oyuncuları tercih etmeye çalıştıklarını kaydetti.

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