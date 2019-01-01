Transfer haberleri: David De Gea'ya rekor teklif

Manchester United, David De Gea'ya yeni sözleşme önerecek. Hem de ne sözleşme...

Manchester United, David De Gea'yı Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu yapmaya hazır.

İspanyol kalecinin Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. United, yıldız file bekçisini kaybetmemek için kesenin ağzını açtı.

Mirror'ın haberine göre, Manchester United, De Gea'ya haftalık 365 bin poundluk sözleşme önerecek. Bu, teklifi kabul etmesi halinde, 28 yaşındaki kalecinin Alexis Sanchez ve Mesut Özil'i geride bırakarak Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu olacağı anlamına geliyor.

David De Gea, 2011'den bu yana Man United formasını terletiyor.