Cenk Tosun: "Beşiktaş benimle iletişime geçti ama..."

Beşiktaş'tan aldığı teklifi doğrulayan Cenk Tosun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyledi.

Forvet hattına alternatif arayışındaki Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun'dan önemli bir açıklama geldi.

NTV'ye açıklamalarda bulunan milli golcü, "Beşiktaş yönetimi bir süre önce benimle iletişime geçti. Ancak kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Bunu yetkililere ilettim ve beni anlayışla karşıladılar. Daha sonra da bir görüşme yapmadık." dedi.

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Öncelikli hedefinin 'da kalmak olduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: "Kulübümde daha fazla süre almak istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum. Antrenmanlarda gayet iyiyim. Şans bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim."

Cenk, 2017-18 sezonunun devre arasında 22 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.