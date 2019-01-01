Bruno Fernandes, Manchester United radarında
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Manchester United'ın Sporting Lizbon'un başarılı orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i gündemine aldığı belirtildi.
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A Bola'da yer alan haberde oyuncuyla Milan'ın da yakından ilgilendiği ancak İngiliz devinin transferde bir adım önde olduğu öne sürüldü.
Bu sezon çıktığı 46 resmi maçta 26 gol atıp 12 de asist yapan Bruno Fernandes'in sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.