Borussia Dortmund, Thomas Meunier'i kadrosuna katıyor

Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi bitecek olan Thomas Meunier'nin yeni durağının Borussia Dortmund olması bekleniyor.

'un ile sözleşmesi bitecek olan sağ bek oyuncusu Thomas Meunier ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Bild'in haberine göre Borussia Dortmund, 28 yaşındaki oyuncuyla dört yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde Meunier ile , , ve 'nın da ilgilendiği ancak Belçikalı oyuncunun tercihini Borussia Dortmund'dan yana kullandığı da kaydedildi.

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2016 yazında 'den Paris Saint-Germain'e transfer olan Meunier, Fransız devi ile çıktığı 128 resmi maçta 13 gol atıp 21 de asist yaptı.