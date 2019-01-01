Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi'yi kadrosuna kattı

Borussia Dortmund, savunma hattını 19 yaşındaki Leonardo Balerdi'yle güçlendirdi.

Lucien Favre yönetiminde iyi bir sezon geçiren Borussia Dortmund, genç oyunculara yatırım yapmayı da ihmal etmiyor.

Mevcut kadrosunda birçok genç oyuncu bulunduran Bundesliga ekibi, savunma hattına genç bir oyuncu transfer etti.

Alman kulübü, Boca Juniors'tan 19 yaşındaki Leonardo Balerdi'yi 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Borussia Dortmund'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Balerdi, 2018-19 sezonunda Boca Juniors için 5 maçta görev yaptı.