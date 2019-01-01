Canlı Skorlar
Bundesliga

Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi'yi kadrosuna kattı

Yorum()
https://twitter.com/bvb
Borussia Dortmund, savunma hattını 19 yaşındaki Leonardo Balerdi'yle güçlendirdi.

Lucien Favre yönetiminde iyi bir sezon geçiren Borussia Dortmund, genç oyunculara yatırım yapmayı da ihmal etmiyor.

Mevcut kadrosunda birçok genç oyuncu bulunduran Bundesliga ekibi, savunma hattına genç bir oyuncu transfer etti.

Alman kulübü, Boca Juniors'tan 19 yaşındaki Leonardo Balerdi'yi 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Editörün Seçtikleri

Borussia Dortmund'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Balerdi, 2018-19 sezonunda Boca Juniors için 5 maçta görev yaptı.

Sonraki haber:
Benjamin Tetteh için Wolverhampton'dan dev teklif! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 14 Ocak
Sonraki haber:
ÖZEL RÖPORTAJ | Stjepan Tomas: Türkiye'de beni zorlayan forvet yoktu
Sonraki haber:
Benfica, Bruno Lage ile devam kararı aldı
Sonraki haber:
Younes Belhanda, Al Ittihad ile anlaştı
Sonraki haber:
Beşiktaş, Ryan Babel'in yerine transfer yapmayacak
Kapat