Beşiktaş'ta fatura kesildi: 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Teknik Direktör Şenol Güneş arasında gerçekleştirilen toplantıda takımdan ayrılması istenen isimler belirlendi.

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş, yeni yılın ilk gününde toplantıda bir araya geldi.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre 1 Ocak Salı günü Fikret Orman ve Şenol Güneş yaptıkları toplantıda takımın geleceği için kritik kararlar aldı.

Bazı oyuncularla yolları ayırdıktan sonra transfer yapılması gerektiğini belirten Güneş, kaleci Tolga Zengin ile Gökhan Töre, Vagner Love ve Cyle Larin’i Antalya kampına götürmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan Belçika basınından Beşiktaş için bir transfer iddiası geldi. Siyah beyazlıların, Portekiz’in Porto takımında forma giyen savunma oyuncusu Chancel Mbemba ile anlaştığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın bu transfer için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.