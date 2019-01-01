Beşiktaş, Tolgay Arslan transferindeki tutumunu değiştirdi

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve af talebini kabul etmeyen Tolgay Arslan'a karşı olan tutumunu yumuşattı.

Beşiktaş yönetiminin Tolgay Arslan transferindeki tutumu değişti.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre transfer döneminin bitimine az bir süre kalmasıyla siyah beyazlılar, Tolgay Arslan'ın transferindeki tutumundan vazgeçti.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Tolgay için Beşiktaş yönetimi 2 milyon euro ve Şener Özbayraklı transferine olumlu bakıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Şener Özbayraklı ile sözleşme uzatacaklarını açıklaması, Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu bedelsiz alma planlarını suya düşürdü. Siyah beyazlı yönetim Tolgay için biçtiği 5 milyon euro'luk bonservis bedelini 2 milyon euro'ya indirdi.