Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou'nun bonservisini mi alacak?

Beşiktaş'ın gündeminde olan Fransız oyuncunun transferiyle ilgili Fransa basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Yevhen Konoplyanka'dan vageçtiği ve 'dan Georges-Kevin N'Koudou'yu gündemine aldığı konuşuluyordu.

İlk olarak siyah beyazlı ekibin 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilse de, Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.

L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Tottenham ile 5 milyon euro artı sonraki satıştan bir miktar pay karşılığında el sıkıştı.

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Haberde N'Koudou'nun kısa süre içinde 'ye gelerek Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da kaydedildi.

Her iki kanatta da görev yapabilen ve hızıyla dikkat çeken Kamerun asıllı Fransız oyuncu, 'da gösterdiği performansla 2016 yazında 11 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. Londra ekibinde çok fazla şans bulamayan N'Koudou, geçen sezon 'ya, ondan önceki sezon da 'ye kiralansa da, oralarda da forma şansı bulamamıştı.