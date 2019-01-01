Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou'nun bonservisini mi alacak?
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Yevhen Konoplyanka'dan vageçtiği ve Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou'yu gündemine aldığı konuşuluyordu.
İlk olarak siyah beyazlı ekibin 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilse de, Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.
L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Tottenham ile 5 milyon euro artı sonraki satıştan bir miktar pay karşılığında el sıkıştı.
Haberde N'Koudou'nun kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da kaydedildi.
Her iki kanatta da görev yapabilen ve hızıyla dikkat çeken Kamerun asıllı Fransız oyuncu, Marsilya'da gösterdiği performansla 2016 yazında 11 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. Londra ekibinde çok fazla şans bulamayan N'Koudou, geçen sezon Monaco'ya, ondan önceki sezon da Burnley'ye kiralansa da, oralarda da forma şansı bulamamıştı.