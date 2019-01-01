Beşiktaş cephesinden Tolgay açıklaması! "Fenerbahçe..."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Tolgay Arslan'ın durumuyla ilgili konuştu.

Haber Global'e açıklamalarda bulunan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Tolgay'ı Fenerbahçe'nin istiyor olması bizim transfere soğuk baktığımız anlamına gelmez ama Fenerbahçe'den bizi tatmin edecek bir teklif gelmedi. Tolgay Arslan için bizim kafamızda biçtiğimiz bir değer var. O değer Fenerbahçe tarafından teklif edilirse transfer gerçekleşir." dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, oyuncunun Şener Özbayralı ile takas edilebileceği yönündeki iddialara da şöyle yanıt verdi: "Şener-Tolgay takası konuşuluyor ama bunlarla ilgili resmi bir girişim yok. Ne biz F.Bahçe'den Şener'i istedik, Şener'le görüştük, ne de onlar bizden resmi olarak Tolgay'ı istediler. Tolgay'la görüşüp görüşmediklerini bilmiyorum. Görüştülerse de anlamı yok."