Beşiktaş ara transferde kimleri alacak, takımdan kimler gidecek?

Ara transfer döneminde yollarını ayıracak isimleri belirleyen siyah beyazlılar, yeni transferler için de harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı sona ererken, Beşiktaş sıralamayı 26 puanla 7. sırada bitirerek olmak istediği sıranın çok gerisinde kaldı.

Ara transfer döneminde kadrosundaki eksikleri tamamlamak isteyen siyah beyazlı yönetim, operasyon için düğmeye bastı.

Akşam'da yer alan habere göre; Beşiktaş, öncelikle kadrosunda istemediği oyuncularla yollarını ayıracak.

Medel, Vida, Lens ve Love gidebilir

Son maçta kadroya alınmayan Vagner Love, gönderilecek isimlerin başında yer alıyor. Hırvat oyuncu Domagoj Vida için ise Monaco ve West Ham United'ın talip oldu.

Medel ve Lens için de Ada ekiplerinin ilgisi var. Şenol Güneş'in onayı halinde gelen teklifler değerlendirilecek ve yeni transferler için bütçe oluşturulacak.

Golcü adayları Kalinic ve Burak Yılmaz

Siyah beyazlılar, transferde önceliği ise stoper ve forvet transferine verecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim, Burak Yılmaz'ı ısrarla istiyor ancak taraftar tepkisinden dolayı bu transfer zora girdi.

Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'in satın alma opsiyonuyla kiralanması söz konusuyken bu girişimlerin sonuç vermemesi halinde Beşiktaş yönetimi başka alternatiflere yönelecek.