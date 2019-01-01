Beşiktaş, Victor Ruiz'i kadrosuna katıyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Villarreal forması giyen savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağlamak üzere olduğu konuşuluyor.
beIN Sports'un haberine göre siyah beyazlı ekip, 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Haberde oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçirileceği de kaydedildi.
İspanyol oyuncu, 2015 yazında 2.7 milyon euro karşılığında Valencia'dan Villarreal'e transfer olmuştu.
Victor Ruiz, geçen sezon Villarreal forması altında 33 resmi maçta görev aldı.