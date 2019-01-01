Bayern Münih'ten Callum Hudson-Odoi için Chelsea'ye dördüncü teklif!

Bayern Münih, Chelsea'nin 18'lik yıldızının peşini bırakmıyor...

ÖZEL HABER

Bayern Münih, transferi için bir süredir girişimlerde bulunduğu Callum Hudson-Odoi için Chelsea'ye dördüncü teklifini yaptı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Alman devi, Chelsea ile 1.5 yıllık sözleşmesi kalan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklifini yaklaşık 40 milyon euro'ya çıkardı.

Chelsea cephesi ise Hudson-Odoi'yi elden çıkarmak istemiyor ve oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak genç yıldız, Chelsea as takımında şans bulamadığı gerekçesiyle transfere sıcak bakıyor.

Öte yandan Bayern Münih'in Hudson-Odoi'ye 10 numaralı formayı vadettiği de gelen haberler arasında.

Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise Tottenham maçı öncesi yapılan son antrenmanda konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, "Hudson-Odoi için ayrılığın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok genç ve İngiliz bir oyuncu. Burada harika bir geleceği var. Hem Chelsea ile, hem İngiltere Milli Takımı ile. Bana göre burada kalması daha iyi olacak." diye konuşmuştu.

Chelsea altyapısından yetişen Hudson-Odoi, bu sezonChelsea forması altında 5'i ilk 11'de olmak üzere 8 resmi maçta görev almış, 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı.