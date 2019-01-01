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Sandro Wagner, Tianjin Teda'ya gitti

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Çin kulübü, Alman futbolcu Wagner'i Bayern Münih'ten transfer etti.
Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin Teda, Alman kulübü Bayern Münih'in forveti Sandro Wagner'i kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki santrfor, 2018 sezonunda Çin Süper Ligi'ni 14. sırada tamamlayan Tianjin Teda ile anlaştı.

Almanya Milli Takımı formasını 8 kez giyen Wagner, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'in A takımıyla çıktığı 38 maçta 11 gol attı.

Bayern Münih'in 2018'in ocak ayında 13 milyon avro bonservisle Hoffenheim'dan renklerine bağladığı Wagner ayrıca Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha Berlin ve Darmstadt kulüplerinde de oynadı.

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