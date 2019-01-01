Bayern Münih, James Rodriguez ile yollarını ayırıyor

Karl-Heinz Rummenigge, bonservisi Real Madrid'de olan James Rodriguez'in satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını açıkladı.

, 2017 yazında 'den satın alma opsiyonuyla birlikte iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı James Rodriguez ile yollarını ayırma kararı aldı.

Bayern Münih Kulübü CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Sport1'e yaptığı açıklamalarda, "Prensip olarak bu kararı daha önceden vermiştik. James, sezon sona ermeden bana gelip satın alma opsiyonunu kullanmamamızı istedi. Ardından geçen hafta da menajeri Jorge Mendes bunun için aradı. Oyuncunun bir isteği olmadan bu opsiyonu kullanmanın bir anlamı yok. Düzenli forma giyme garantisi veremediğiniz bir oyuncu için de 42 milyon euro ödeyemezsiniz." dedi.

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James Rodriguez'in oyun yapısını çok beğendiğini ve kaliteli bir isim olduğunu da belirten Rummenigge, Kolombiyalı oyuncunun bu kararı almasının sebebini ise şöyle açıkladı: "Bize her maçta oynamak istediğini ancak bunu garanti olarak görmediğini söyledi." diye konuştu.

İki yıllık kiralama bedeli olarak 10 milyon euro ödenen 27 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih forması altında iki sezonda çıktığı 67 resmi maçta 15 gol atıp 19 da asist yapmıştı.

Rodriguez'in Real Madrid ile ise 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.