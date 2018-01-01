Başakşehir'den Mesut Özil için sürpriz hamle!

Alman basını, Başakşehir'in Mesut Özil için devreye girdiğini iddia etti.

Unai Emery'nin Arsenal'in başına geçmesiyle formasını kaybeden ve her gün hakkında yeni bir iddia çıkan Mesut Özil için sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Almanya'nın en tirajlı gazetelerinden olan Bild, Arsenal'den ayrılma olasılığı bulunan Mesut için Başakşehir'in devrede olduğunu yazdı.

Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil hakkında düşüncelerine yer veren gazete, başkanın bu transferi istediğini belirtti. Bild'e konuşan Gümüşdağ, ''Umarım bir gün yolumuz kesişir. Gelmek isterse onu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız'' dedi.

Öte yandan The Times gazetesi de Mesut Özil'in Ocak ayında Arsenal'den kiralık olarak başka bir kulübe gidebileceğini yazdı. Yaşanan gelişmeler Başakşehir için transferi olumlu yönde etkilerken Mesut Özil'in geleceği halen belirsizliğini koruyor.