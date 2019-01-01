Başakşehir, Alican Özfesli'yi renklerine bağladı
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twitter/@ibfk2014
Medipol Başakşehir , Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen orta saha oyuncusu Alican Özfesli 'yi kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 22 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Sezonu Altınordu'da tamamlayacak
Alican Özfesli, sezonu kiralık olarak Altınordu'da tamamlayacak ve gelecek sezondan itibaren kadroya katılacak.
Alican, bu sezon Altınordu forması altında ligde çıktığı 13 maçta 2 gole imza attı.
Turuncu-lacivertli ekip, ara transfer döneminde daha önceden Robinho ve Serdar Taşçı'yı kadrosuna katmıştı.