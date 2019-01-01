Barcelona, Saul Niguez için yapacağı teklifi belirledi

Katalan ekibi, Atletico Madrid'in başarılı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya kararlı. Kesenin ağzını açacaklar.

Barcelona bu yaz büyük bir transfer gerçekleştirmek için harekete geçti.

Ivan Rakitic'in takımdan ayrılma ihtimaliyle birlikte orta alana takviye yapmak isteyen Katalan devi, gözünü rakibi Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez'e dikmiş durumda.

Tuttosport'un haberine göre, Barça, Saul için Atletico Madrid'e 110 milyon euro'luk transfer teklifinde bulunacak.

Diego Simeone'nin ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, İspanya Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.

Bu sezon 21 lig maçına çıkan Saul, iki gol atıp bir de asist yaptı.