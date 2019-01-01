Barcelona, Antoine Griezmann için bir kez daha devrede

2018 yazında denediler, olmadı. Yine deneyecekler. Barcelona, Griezmann'dan vazgeçmiyor.

, Antoine Griezmann için bir kez daha transfer girişiminde bulunacak.

Bu iddia, 'nın güvenilir kaynağı L'Equipe'e ait.

Katalan devi, 2018 yazında Griezmann'ı 'den transfer etmek için büyük bir efor sarf etmiş fakat Griezmann, Diego Simeone'nin ekibiyle yeni sözleşme imzalamayı tercih etmişti.

L'Equipe'e göre, Griezmann'ın Atletico Madrid'de mutsuz olduğunu düşünen Barcelona 27 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde bir kez daha şansını deneyecek.

Atletico Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'lık avantajına rağmen 'a elenmiş olmasının Griezmann'ı kızdırdığı söyleniyor.

2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Antoine Griezmann, bu sezon 28 maçında 12 gol attı.