Atletico Madrid, Marcos Llorente'yi kadrosuna kattı

Atletico Madrid, Real Madrid'in başarılı orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

, forması giyen orta saha oyuncusu Marcos Llorente'nin transferini resmen duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncu ile sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

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Yapılan açıklamada transferin mali detaylarına ilişkin resmi bir bilgi verilmese de İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, bu transfer için Real Madrid'e 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Real Madrid altyapısından yetişen Llorente, geçtiğimiz sezon Real Madrid formaı altında 14 resmi maçta görev almış ve 1 gole imza atmıştı.