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Athletic Bilbao, Fernando Llorente'yi ısrarla istiyor

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Tottenham'daki geleceği halen belli olmayan Fernando Llorente'yi Athletic Bilbao kadrosuna katmak istiyor.

Tottenham'daki ikinci sezonunu geçiren ancak iki sezondur istediği kadar süre alamayan Fernando Llorente, İngiltere'den ayrılma planları yaparken oyuncunun en büyük talibi eski kulübü Bilbao.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Athletic Bilbao yönetimi, takımın uzun yıllar formasını terleten Llorente'yi yeniden kadrosuna katmak isterken kulübün yeni sportif direktörü de transferi bitirmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Llorente, Bilbao'ya geri dönmeye sıcak bakarken takımın teknik direktörü Gaizka Garitano da bu transfere olumlu yaklaşıyor.

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Bir diğer eski oyuncusu Ander Herrera için de transfer çalışmalarını sürdüren Bilbao, Herrera'nın transferinin zor olması nedeniyle tamamen Llorente'ye odaklanmış durumda.

33 yaşındaki Fernando Llorente'nin adı Galatasaray'la da geçiyordu. Altyapısında yetiştiği Bilbao'da profesyonel olarak 9 sezon geçiren İspanyol golcü kariyeri boyunca Juventus, Sevilla ve Swansea City'de de top koşturdu.

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