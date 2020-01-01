Arda Turan için Brezilya'dan sürpriz iddia!

Medipol Başakşehir ile yolları ayrılan Arda Turan için Barcelona'nın Brezilya'da kulüp aradığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Medipol ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Bilindiği üzere bonservisi 'da olan deneyimli oyuncunun Katalan deviyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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'nın önde gelen gazetelerinden O Globo, 32 yaşındaki oyuncuya kulüp arayışında olan Barcelona yetkililerinin rotasını Brezilya'ya çevirdiğini öne sürdü.

Haberde Arda'nın Filipe Luis'in Brezilya'ya transferinde rol oynayan aracılar tarafından Flamengo ve Palmeiras'a önerileceği belirtildi.

Arda Turan, Başakşehir forması altında çıktığı 39 resmi maçta 2 gol atıp 3 de asist yapmıştı.