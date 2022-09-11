NE OLDU? Rayo, De Tomas'ın menajeri Ivan Garcia ile yaz transfer döneminde bir transfer hamlesi için görüşmelere başladı.

Kulüp başkanı Presa, toplantı sırasında saldırıya uğradığını ve hastaneye kaldırıldığını iddia etti.

Rayo, o zamandan beri Presa'nın Garcia hakkında resmi bir şikayette bulunduğunu doğrulayan bir açıklama yayımladı.

NE DEDİLER: "Tamamen beklenmedik bir kafa vuruşuydu" dedi Presa, COPE'a yaptığı açıklamada.

Bandajla görüntülenirken, "Suçlunun eylemiydi, çok korkakça ve çok boktan bir eylemdi.

"Çünkü beni uyarsaydı ve kavga edeceğimizi bilsem ona göre davranırdım.

"Beklenmedik bir anda, kafa attı bana ve ödlekçe bir davranıştı.

BÜYÜK RESİM: De Tomas, yaz transfer döneminde Espanyol'dan ayrılma düşüncesindeydi ve büyük ölçüde transfer edileceği haberleri yapıldı.

Ve Manchester United'ın Real Madrid'in eski oyuncuyla ilgilendiği bile bildirildi.

Ancak, transfer penceresi kapanmadan önce bir hamle gerçekleşmedi ve De Tomas, şimdilik Espanyol'da kaldı.

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