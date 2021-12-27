Transfer | Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 2025 yılına kadar anlaştı

Galatasaray, Zamalek'ten kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takıma 2020/21 sezonunun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten katılmıştı.

Fatih Terim yönetimindeki ekip, 24 yaşındaki oyuncu için 4 milyon dolar ödeme yapacak.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşılan bilgilendirme metninde, "Mostafa Mohamed 2025 yılına dek Galatasaray'da!" ifadelerine yer verildi.

GSTV'de açıklamalarda bulunan Mostafa Mohamed ise şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum. Geldiğimden beri evim gibi hissediyorum. İnşallah uzun yıllar hizmet edeceğim. Taraftarlarımıza şampiyonluklar yaşatmak istiyorum. Herkese söz veriyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Mostafa Mohamed'in sözleşme detayları neler?

Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 2025'e kadar anlaştı. Peki kulüp Zamalek'e ne kadar ödeme yapacak ve Mısırlı golcü ne kadar kazanacak?

Galatasaray, Zamalek'e 1 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon dolar ödeme yapılacağını KAP'a bildirdi.

Mostafa Mohamed'in üç sezon için Galatasaray'dan alacağı maaş ise şu şekilde:

2022/23 sezonu için 900 bin dolar.

2023/24 sezonu için 1 milyon dolar.

2024/25 sezonu için 1,2 milyon dolar.

Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir.

Mostafa Mohamed'in performansı nasıl?

Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan Mostafa Mohamed, 2020/21 sezonunda toplamda 18 karşılaşmaya çıktı ve 9 gol kaydetti.

2021/22 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile toplamda 28 karşılaşmaya çıkan Mısırlı golcü, 5 gol, 1 asist ile takımına katkı verdi.

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