Absolut Fussball'ın haberine göre Wahi, kısa süre önce Premier League ve Serie A'dan gelen, Eintracht'a yaklaşık 20 milyon euro kazandıracak iki son derece cazip teklifi reddetti. Hatırlatmak gerekirse: Eintracht, onun için bir buçuk yıl önce Olympique Marsilya'ya 26 milyon euro ödedi, ancak karşılığında 25 resmi maçta yalnızca cılız bir gol alabildi.

Wahi, hayal kırıklığı yaratan performanslarının ardından, kendisine zaman zaman Frankfurt taraftarından yüksek sesli ıslıklar bile getiren bu dönemin sonrasında, OGC Nice'te kiralık olarak kendisini yeniden kanıtlama fırsatı buldu ve sonunda Saint-Etienne'e karşı oynanan baraj rövanşında attığı iki golle kulübü küme düşmekten kurtardı.

Daha önce de 23 yaşındaki oyuncu sezonun ikinci yarısında, yalnızca Frankfurt'taki son derece talihsiz dönemi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini kanıtlamıştı. Wahi, lig ve kupada çıktığı 18 maçta yedi gol attı ve iki gol pası verdi. Nice, barajın başlamasından birkaç gün önce kupa finalinde Lens'e 3-1 yenildi.

OGC Nice, Wahi'yi yeniden kiralamak istiyor - Dünya Kupası'ndan kısa süre önce gözaltı

Haberde yer aldığı üzere, Güney Fransa'daki dönem Fildişi Sahili milli oyuncusu ve Dünya Kupası futbolcusunu eski gücüne kavuşturduğu için artık kesin olarak Nice'e geçmek istiyor. Ancak OGC'nin, satın alma opsiyonuyla birlikte bir kez daha kiralama formülünü hedeflediği, SGE'nin ise Wahi'den tamamen kurtulmak istediği belirtiliyor. En azından forvet ile Nice arasında şartlar konusunda halihazırda anlaşma sağlandığı söyleniyor.

Dikkat çekici olan şu: Yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında The Athletic, Wahi'nin şike şüphesi nedeniyle turnuvanın başlamasından iki hafta önce kısa süreliğine gözaltına alındığını ortaya çıkarmıştı. Wahi'nin Metz'e karşı sezonun son maç gününde bilerek sarı kart görmeye çalıştığı öne sürüldü.

The Athletic'in o dönemde Marsilya Savcılığı'ndan bir sözcüden aktardığı açıklamada, "Fransa Ligue 1'de forma giyen 23 yaşındaki bir futbolcunun, organize dolandırıcılık, sporda organize yolsuzluk, suç gelirleriyle işlem yapma ve kara para aklama şüphesiyle Marsilya Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 29 Mayıs'ta gözaltına alındığını doğrulayabiliriz" denildi.

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Lionel Messi ile kıyaslama: Wahi, Eintracht Frankfurt'a yüklendi

Bunun ardından SGE cephesinde, skandal nedeniyle ilgilenen kulüplerin sınırlı kalacağından endişe ediliyordu; bu yüzden Wahi'nin kazançlı teklifleri reddetmesi daha da talihsiz bir görüntü oluşturuyor. Ancak artık Wahi hakkındaki şüphelerin ortadan kalktığı belirtiliyor.

Wahi'nin kendisinin de Frankfurt'ta kalmaya artık pek istekli olmadığını, mayıs ayında L'Equipe'e verdiği röportajda açıkça ortaya koydu. Wahi, "Almanya'da, dili konuşmadan bambaşka bir dünya keşfettim. Bir yılda ilk 11'de dört kez oynadım ve birkaç kısa süreli forma şansı buldum: Lionel Messi olsanız bile, kalitenizi göstermek için zamana ihtiyacınız var" dedi.