Türk ligi, bu yaz transfer döneminde Türk kulüplerinin gerçekleştirdiği büyük transferler ve futbol yıldızlarına sundukları yüksek maaşlar sayesinde oyuncular için en cazip adreslerden biri hâline geldi.

İngiliz "Daily Telegraph" gazetesinden Mike McGrath'e göre, yüksek mali getiriler Türk ligindeki en öne çıkan cazibe unsurunu oluşturuyor.

Raporda, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin, Liverpool'dan ayrılığını açıklamasının ardından aylarca adının Suudi ligiyle anılmasının ardından geldiği, ancak sonunda Türkiye'de yeni bir deneyim yaşamayı tercih ettiği belirtildi.

Ayrıca, Suudi Profesyonel Ligi'nin öne çıkan yıldızlarından bazılarının bu yaz sözleşmelerinin sona ermesinin ardından kulüplerinden ayrıldığına dikkat çekildi. Bunların arasında Riyad Mahrez, Georginio Wijnaldum ve Chris Smalling'in yanı sıra Jhon Durán, Marcelo Brozović, Franck Kessié ve Abdoulaye Doucouré yer alıyor.

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Buna karşılık Türk kulüpleri, İngiltere Premier Lig kulüpleriyle kıyaslandığında bile mevcut transfer döneminin en aktifleri arasında yer alıyor. Nitekim Fenerbahçe, Mason Greenwood ve Nathan Aké ile anlaşırken; Beşiktaş, Leandro Trossard'ı Arsenal'den kadrosuna kattı.

Raporda, Türk ligini cazip kılan sırrın "mali sözleşmelerin niteliğinde yattığı; oyuncuların maaşlarının vergi kesintileri öncesindeki brüt maaşlar olarak değil, vergi düşüldükten sonraki net rakamlar olarak ödendiği" ifade edildi.

Devasa maaş

"Daily Telegraph", Muhammed Salah'ın Trabzonspor ile primler eklenmeden önce sezonluk net ücret olarak en az 14,5 milyon sterlin alacağını belirtti. Bu da tahminlere göre, İngiltere'deki vergi sistemiyle kıyaslandığında sözleşmesinin değerini haftalık 500 bin sterlinin üzerine çıkarıyor.

Raporda, Türkiye'deki bir oyuncu menajerinin şu sözlerine yer verildi: "Temelde oyuncular maaşlarını net olarak alıyor ve herhangi bir vergi yükümlülüğü taşımıyorlar, çünkü vergiyi ödeme sorumluluğunu kulüp üstleniyor."

Raporda son olarak, Türkiye'nin oyuncuları gelir vergisinden muaf tutmadığı, ancak kulüplerin bu vergileri oyuncu sözleşmeleri kapsamında üstlenebildiği belirtildi. Bunun, Türk ligine yıldızlar için verilen rekabette büyük bir avantaj sağladığı ve maaş büyüklüğü açısından ligi Suudi ligiyle doğrudan bir rakip hâline getirdiği vurgulandı.