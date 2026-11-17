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VfB Stuttgart, Chema Andres'in transfer döneminin son gününde ayrılmasına izin verdi. Bu karar kulüp içinde eleştirilere yol açmış görünüyor.

Chema Andres'in geride kalan yaz transfer döneminde ayrılması, VfB Stuttgart'ta iddiaya göre anlaşılmıyor.

Bild'in haberine göre kulüp içinde, İspanyol orta saha oyuncusunun transfer döneminin son gününde, kapanışa kısa süre kala neden gönderildiğini anlayamayan kişiler var.

Bunun nedeni, Stuttgart'ın bu sezon merkez orta sahada yaşadığı oyuncu sıkıntısı. Grischa Prömel, TSG Hoffenheim'dan bonservis bedeli ödenmeden Stuttgart'a transfer edilmiş olsa da 31 yaşındaki oyuncu şu ana kadar kendisinden beklenenleri karşılayamadı.

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Üstelik ilk 11'in değişmez isimlerinden Angelo Stiller de şu anda adduktor kasındaki sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Bu yüzden eski kaptan Atakan Karazor ve genç Yanik Spalt da savunmanın önünde görev aldı. Yine de olumlu bir gelişme var: Spalt beklenmedik ölçüde iyi bir performans sergiledi ve gelecekte teknik direktör Sebastian Hoeneß'ten daha fazla süre alması bekleniyor.

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Brighton & Hove Albion, Chema Andres için ne kadar bonservis bedeli ödedi?

Chema, geçen sezon VfB formasıyla çoğunlukla ilk 11'de sahaya çıkıp tüm kulvarlarda 39 maçta dört gol ve iki asist kaydettikten sonra Brighton & Hove Albion, eylül ayında transfer döneminin son gününde oyuncuyu kadrosuna kattı.

21 yaşındaki oyuncu, 20 milyon avronun biraz üzerinde bir bonservis bedeliyle Premier League'e transfer oldu. Stuttgart ise sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle bu bedelin yaklaşık yarısını Chema'nın eski kulübü Real Madrid'e vermek zorunda kaldı.

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Chema, Brighton'a çok iyi uyum sağladı ve eski BVB oyuncusu Pascal Groß ile birlikte çift ön liberoda göz dolduruyor . Eski Bundesliga teknik direktörü Fabian Hürzeler'in çalıştırdığı Brighton ile şu anda Premier League puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor.