İngiliz ekibi Newcastle United, teknik direktör Matias Jaissle'ye tarzına uygun farklı bir hücum seçeneği sunmak amacıyla Fransız kulübü Lille'in forveti Matias Fernandez-Pardo ile anlaşarak geç bir transferi tamamlamaya çalışıyor.

21 yaşındaki Fernandez-Pardo, Newcastle'ın uzun süredir gündeminde olan bir isimdi ve mevcut yaz transfer döneminin başında kulübün ilgi listesinde üst sıralarda yer alıyordu.

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Newcastle'ın oyuncuya Avrupa kupalarına katılım imkânı sunamaması nedeniyle Belçikalı milli futbolcuyla anlaşmak zor görünüyordu. Ancak İngiliz kulübü son günlerde bazı olumlu sinyaller aldı ve İngiliz gazetesi "Telegraph"gazetesine göre Lille ile bir anlaşmaya varmak için harekete geçti.

Newcastle'a, maddi bedel konusunda anlaşmaya varılması hâlinde oyuncunun transfere açık olduğu bildirildi. Lille yönetimi, birden fazla hücum mevkiinde oynayabilen Fernandez-Pardo karşılığında yaklaşık 60 milyon sterlin talep ediyor.

Ancak oyuncunun bu yaz Fransız kulübünden ayrılma isteğini belirtmesinin ardından Newcastle bu meblağı düşürebilir.

Müzakerelerin seyri belirsiz olduğu için Newcastle, 22 yaşındaki Faslı milli futbolcu Bilal El Khannouss'un transferini tamamlamak için gereken maddi şartları öğrendikten sonra, Stuttgart'tan bu oyuncuyla anlaşma ihtimalini de görüştü.

Fernandez-Pardo transferinde bir aksaklık yaşanması durumunda El Khannouss'a dair müzakereler hızlanabilir; nitekim Newcastle, Faslı futbolcuyu Leicester City'de bulunduğu dönemden bu yana takip ediyor.

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