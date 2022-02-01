Transfer döneminde Tottenham-Juventus ilişkisi: Bentancur, Kulusevski, Vlahovic ve diğerleri

Dejan Kulusevski ve Rodrigo Bentancur, Tottenham'a katılırken, Juventus ve Fabio Paratici Ocak transfer penceresinde bir şekilde birbirlerine yardımcı oldular.

Her iki kulüp için de yoğun bir Ocak transfer dönemiydi. Juventus, Dusan Vlahovic ve Denis Zakaria'yı kadrosuna katarken hem Kulusevski hem de Bentancur'u Tottenham'a gönderdi.

Bentancur, 19 milyon Euro artı 6 milyon Euro bonuslarla Kuzey Londra'ya taşınırken, Kulusevski yeni kulübüne 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu 10 milyon Euro'luk bir kiralık anlaşmasıyla katıldı.

Ne Bentancur ne de Kulusevski, Massimiliano Allegri yönetiminde ilk 11'in değişilmezlerinden değildi ve bonuslar da dahil olmak üzere toplam 71 milyon Euro'luk bir bedel karşılığında bunları satmak kesinlikle Juventus'un finansmanına yardımcı olacaktır.

Juventus, 2020-21 sezonu için neredeyse 210 milyon Euro'luk bir kayıp açıkladı ve Vlahovic'i transfer etmek için sonraki iki transfer döneminde neredeyse tüm transfer bütçesini kullandı.

Paratici, Tottenham'a iki yeni yüz getirdi ve bir şekilde eski kulübüne yardım etti. Eski Juve direktörünün eski kulübüne yardım etmekten mutlu olduğunu düşünenler daha fazla yanılamazlardı.

Paratici ile Juventus'un arası açık

Football Italia'da yer alan habere göre, Paratici ve bazı Juventus yöneticilerinin araları iyi değil. Kulusevki'nin menajeri Alessandro Lucci de dahil olmak üzere aracıların iki kulüp arasında müzakereler yürütmesi tesadüf değil.

Bir noktada, Juventus ve eski oyuncuları, transfer döneminde Paratici'ye yardımcı oldu.

Antonio Conte'nin ekibi, normalde Barcelona ve Liverpool'u seçen Adama Traore ve Luis Diaz ile ilgileniyordu.

Spurs, Vlahovic'in durumunu da öğrenmişti, ancak oyuncu kalbini Juventus'a koymuştu ve bugün kulübe DNA'sı nedeniyle katıldığını açıkladı.

Şimdi, Şampiyonlar Ligi sıralamasına ulaşmak için yeni transferlerinden en iyi şekilde yararlanmak Antonio Conte ve Massimiliano Allegri'ye düşüyor.

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