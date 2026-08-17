Pazartesi akşamı basına yansıyan haberler, İttihad'ın Fildişili Franck Kessié ile devam eden yaz transfer döneminde onu kadrosuna katmak amacıyla yeniden müzakere masasına oturmasıyla ilgili ağır toplu bir sürpriz patlattı.

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Kessié, kulüple sözleşmesinin sona ermesinin ardından devam eden transfer döneminde Ahli'den ayrılmış ve Juventus kapısından İtalya Serie A'ya dönerek yeni bir maceraya atılmaya karar vermişti; ancak transfer henüz sonuçlanmadı.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesine göre İttihad, Fildişili Franck Kessié'yi önümüzdeki günlerde kadrosuna katmak amacıyla onunla yeniden müzakerelere başladı.

"El-Riyadiyye"nin kaynakları, İttihad'ın Kessié ile müzakerelerde büyük bir ilerleme kaydettiğini, ancak şu ana kadar herhangi bir resmi gelişmenin ortaya çıkmadığını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere İttihad, Ahli'den ayrılmasının ardından Kessié ile anlaşmaya çalışmış, ancak oyuncu, ilk arzusu üst seviyede yeniden rekabet etmeye dönmek olduğu için Juventus'a katılma konusunda ısrarcı olmuştu.