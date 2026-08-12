Öncelikle önemli bir bilgi: Bu metinde adı geçen bazı kişilerin durumunun, yayımlandığı an ile şu an arasında yeniden değişmiş olma ihtimali dışlanamaz. Belki Nicolas Jackson satıldı, belki biri kiralandı, belki de Chelsea FC ile bağlantılı başka bir futbolcunun başına bambaşka bir şey geldi. Zaten şu anda bunlardan epey fazla var. Örneğin çarşamba günü Pep Chavarría'nın bonuslarla birlikte 19 milyon euro olduğu öne sürülen bedelle transferi resmiyet kazandı.

Ancak sonuçta burada mesele tek tek parçalar değil. Mesele, Chelsea'nin bugünlerde ortaya koyduğu "bütünlüklü eser". Londra ekibi, kendi standartlarına göre bile şu sıralar oldukça çılgın bir transfer dönemi geçiriyor. Chelsea, tarihi boyutlarda bir kadro kuruyor. Hem oyuncu sayısı hem de maliyet açısından.

Önce kısa bir geri dönüş yapalım: Chelsea, 2022'de Todd Boehly liderliğindeki yatırımcı konsorsiyumu BlueCo tarafından devralındığından beri, gelişime açık ama pahalı yetenekleri toplu halde kadrosuna katma konusunda uzmanlaştı. Motto şu: Mümkün olduğunca çok yetenek transfer et, onlara mümkün olduğunca uzun sözleşmeler ver ve ardından piyasa değerlerinin artmasını um. Bu bazen işe yaradı, bazen de yaramadı.

Ancak her şeyden önce, bu stratejiyle kalıcı sportif başarı gelmedi. Chelsea 2025'te Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı ama devralınmadan bu yana Premier League'de yalnızca 12, 6, 4 ve 10. sıraları aldı. Geçen sezon Chelsea, Enzo Maresca ve Liam Rosenior ile iki teknik direktörü tüketti ve uluslararası turnuvalara katılım hakkını kaçırdı.

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Tecrübeli isimler, Chelsea'nin yetenek seçkisini tamamlıyor

Şimdi işleri yoluna koyması beklenen isim Xabi Alonso ve bu aslında oldukça uyuyor. Chelsea gibi Alonso da bir dönem başarılarla anılıyordu, ancak onun da Real Madrid'deki görevden alınmasını da içeren karmaşık bir yakın geçmişi var. Alonso, Chelsea'de vakit kaybetmeden transfer stratejisinde ayarlamaya gitti. "Kalite ve mentalite arasında doğru dengeyi kuran bir kadro istiyoruz" açıklamasını daha gelir gelmez yaptı.

Ona göre tüm bu yeteneklerin yanında daha fazla deneyim olmalı; ve hemen harekete geçildi! Bir numaralı hedef Granit Xhaka'yı (33) almak mümkün olmadı. Ama Chelsea bunun yerine iki İngiliz veteranı kadrosuna kattı. Orta saha oyuncusu Jordan Henderson (36), Brentford FC'den bonservissiz geldi; forvet Danny Welbeck (35) ise Brighton & Hove Albion'dan 6 milyon euroya transfer edildi.

Alonso'nun deneyim (ya da "mentalite") isteği, aynı zamanda patronların gelişime açık yeteneklere yönelik açgözlülüğünü ise azaltmadı. Atalanta Bergamo'dan sağ bek Marco Palestra'ya (21) 57 milyon. Sporting Lizbon'dan sağ kanat Geovany Quenda'ya (19) 50 milyon. Partner kulüp Racing Strazburg'dan orta saha oyuncusu Valentin Barco'ya (22) 40 milyon. Ve bu böyle uzayıp gidiyor, ta ki Kairat Almaty'den forvet Dastan Satpaev'e (18) ödenen 2,4 milyon euroya kadar.

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Morgan Rogers, futbol tarihinin en pahalı beşinci oyuncusu

Buna ek olarak çok sayıda kiralık oyuncu geri döndü; örneğin Bayern Münih'ten Nicolas Jackson ve Strazburg'a park edilmiş birkaç isim. Bir zamanların büyük umut vaat eden ismi Mykhaylo Mudryk, yaklaşık iki yıllık doping cezasının sona ermesinin ardından kısa süre önce bir hazırlık maçında sahalara döndü. Ha, neredeyse unutuyorduk: Morgan Rogers, Aston Villa'dan 138 milyon euroya geldi. 23 yaşındaki 10 numara böylece futbol tarihinin en pahalı beşinci transferi oldu.

Toplamda Chelsea bu transfer döneminde 408 milyon euro yatırım yaptı. Bu, dünya çapında tüm kulüpler arasında açık ara en yüksek rakam; uzak ara ikinci sırada Tottenham Hotspur geliyor. Bir kulübün tek transfer dönemindeki önceki harcama rekorunu geçen yaz 483 milyon euroyla Liverpool FC kırmıştı. Chelsea'nin şimdi açıkladığı Pep Chavarria transferiyle (28, Rayo Vallecano) birlikte 400 milyon euro barajı aşılmış oldu.

İspanyol sol bek, bu yazın 17. yeni oyuncusu oldu; buna karşılık yalnızca altı isimle yollar ayrıldı. Andrey Santos ve Marc Cucurella da dahil olmak üzere yapılan satışlardan gelir elde edilmesine rağmen, Chelsea'nin eksi 246 milyon euroluk transfer bilançosu da dünya genelinde eşsiz durumda.

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Chelsea FC'de 25 oyuncunun ayrılmasına izin verilebilir

Chelsea'nin kadrosu şu anda 39 oyuncudan oluşuyor; bu, Premier League standartlarına göre bile inanılmaz bir rakam. Bu 39 sözleşmenin hiçbirinin süresi 2027'de dolmuyor, 34'ü ise en az üç yıl daha geçerli. Chelsea şu anda sekiz stoper bulunduruyor (Transfermarkt'a göre bunların tamamına en az 10 milyon euro piyasa değeri biçiliyor), ayrıca Chavarria'nın gelişiyle birlikte sekiz bek ve bunun da ötesinde yedi santrfora sahip.

Bu transfer çılgınlığını şimdi büyük bir ayrılık dalgasının izlemesi bekleniyor. İngiliz Sun gazetesi cumartesi günü, prensipte 25 oyuncunun kulüpten ayrılabileceğini yazdı. Bunların arasında geri dönen Jackson, İngiliz hücum umudu Liam Delap (Aston Villa ile anılıyor), Mudryk ve eski BVB kiralık oyuncusu Aaron Anselmino da var. Eğer talip çıkmazsa, istenmeyen oyuncuları transfer döneminin sonuna doğru partner kulüp Strazburg'a hızlıca göndermek hâlâ bir seçenek.

Bu arada teklif edilen rakam doğruysa, geçen sezonun kilit oyuncuları da olası satış adayları arasında görülüyor. Örneğin sağ kanat Pedro Neto ya da Real Madrid ve Manchester City ile adı anılan orta sahanın dinamosu Enzo Fernandez. Fernandez giderse Chelsea, Alonso'nun sözde istediği oyuncu olan şehir rakibi Arsenal FC'den Martin Zubimendi için girişimlerini yoğunlaştırabilir.

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Chelsea son olarak Malezya'dan bir kulübe karşı rezil oldu

Bu tamamen belirsiz tablo içinde Alonso, derme çatma takımını yeni sezona hazırlıyor ve bu da pek şaşırtıcı olmayacak şekilde ancak dalgalı ilerliyor. Western Sydney Wanderers'a karşı alınan kıl payı galibiyetin ardından Tottenham ve Juventus'a mağlubiyetler geldi. Mümkün olduğunca çok oyuncuya süre verebilmek için Chelsea, hafta sonunda 24 saat içinde iki hazırlık maçı birden ayarladı.

Oldukça güçlü bir ilk 11, cumartesi günü AC Milan karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle en azından saygın bir sonuç elde etti; pazar günü ise yedek ağırlıklı bir ekip (aralarında Jackson, Estevao ve Jamie Gittens da vardı) Malezya'dan Johor DT karşısında rezil oldu. Delap'ın gole çevirdiği iki penaltı ve geç gelen bir own gol sayesinde ancak 3-3'lük beraberlik kurtarıldı. Kelime oyunlarıyla tanınan Sun manşetinde "Alon-so bad" ifadesini kullanırken, Daily Mail bunu bir "farce" olarak niteledi.

Chelsea, 24 Ağustos'ta Fulham FC deplasmanıyla yeni sezona başlayacak. O tarihte kadroda kimlerin kalacağı ve ilk 11'in nasıl şekilleneceği ise şu an için tamamen belirsiz görünüyor.