Transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Katalanlar, Skyblues'a 60 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.

Ancak artırılan bu teklifin ManCity ile anlaşma sağlamaya yetip yetmeyeceği şüpheli. Habere göre kısa süre önce Rodri için 50 milyon euroluk teklifi reddettiği belirtilen İngiliz devi, kilit oyuncusu için 80 milyon euro talep ediyor. Romano'ya göre ise iki kulübün ortada buluşup 70 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşması gayet mümkün.

İspanyol gazetesi Marca, kısa süre önce sportif direktörler Deco (Barca) ile Hugo Viana arasında potansiyel bir anlaşmayı görüşmek üzere planlanan bir buluşmadan söz etmişti. Manchester'da 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rodri'nin ise Katalan medyasına göre Barcelona'ya transfer olma konusunda kararını verdiği ve teknik direktör Hansi Flick'e çoktan söz verdiği belirtiliyor.

Oysa kısa süre öncesine kadar birçok işaret Real Madrid'e imza atacağını gösteriyordu; zira bir süredir artık 30 yaşında olan 2024 Ballon d'Or kazananıyla, Luka Modric ve Toni Kroos'un ayrılıklarının ardından orta sahanın merkezindeki sorunu nihayet çözmek amacıyla ilişkilendiriliyordu.

Rodri, Real Madrid'e hayır dedi: Frenkie de Jong Barca'dan ayrılmak zorunda mı?

Menajeri Pablo Barquero'nun kısa süre önce açıkça belirttiği üzere Rodri, buna karşın Los Blancos'a çoktan olumsuz yanıt verdi. İlkbaharda Atletico Madrid geçmişine rağmen Real'e transferi düşünebileceğini kendisinin açıklamış olmasının ardından bu oldukça şaşırtıcı bir karar oldu. "Atletico'da oynamış olmam, Real'de oynamama engel değil. Bu yolu izleyen başka oyuncular da var" dedi.

Eğer Rodri gerçekten Barca'ya transfer olursa, bunun Frenkie de Jong açısından da muhtemel sonuçları olabilir. Katalonya merkezli gazete Sport, son olarak Hollandalının orta sahanın merkezindeki lider rolünü taze İspanyol dünya şampiyonuna kaptırabileceğini öne sürdü. En uç senaryoda Flick'in onun için artık hiç yerinin kalmaması bile söz konusu olabilir.

De Jong geride kalan sezonda Flick yönetiminde önemli bir yapı taşı olmuştu ancak Dünya Kupası'ndan dönüşünden bu yana diz sorunları yaşıyor. İddialara göre konservatif tedavi ise istenen sonuçları vermiyor. Buna göre son tetkikler herhangi bir rahatlama göstermedi, bu nedenle Barca ameliyat için bastırıyor.

Ancak de Jong, kulübün can sıkıntısına rağmen hâlâ süre kazanmaya çalışıyor; üstelik daha önce belirlenen yaklaşık dört haftalık süre çoktan aşılmış durumda. 29 yaşındaki oyuncunun bu iddia edilen inatçılığını, sürenin ancak kendi dönüşüyle başlamış sayılması gerektiği görüşüyle gerekçelendirdiği belirtiliyor. Barca açısından ise bu süre, Oranje'nin Dünya Kupası'na veda etmesiyle başladı.