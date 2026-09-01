Nick Woltemade'nin Juventus'a transferi resmen tamamlandı. Yaşlı Kadın, Alman milli oyuncuyu Newcastle United'dan bir sezonluğuna kiraladı, satın alma opsiyonu ise anlaşmaya dahil edilmedi. Haberlere göre kiralama bedeli dört ila beş milyon euro arasında.

Böylece Woltemade, VfB Stuttgart'tan 75 milyon euro karşılığında Premier League'e transferinin üzerinden sadece bir yıl geçmişken Magpies'e yeniden sırtını dönmüş oldu. Newcastle'da ilk beş lig maçında attığı dört golle harika bir başlangıç yapan oyuncu, sonrasında ise form düşüklüğü yaşamıştı.

Bunda o dönem Newcastle teknik direktörü olan Eddie Howe'un Woltemade'yi bir noktadan sonra çok daha geride bir pozisyonda, adeta bir sekiz numara gibi oynatmasının da payı vardı. En azından Woltemade, medyanın gol orucunu gündeme getirdiği her fırsatta bunu dile getirmişti.

Woltemade, haziran ayında stern'e verdiği demeçte, "Benden her maçta bir gol ya da asist bekleniyor. Ama hücumda oynamıyorsam, tehlikeli bölgelere girmem benim için çok daha zor oluyor" vurgusunu yapmış, ardından da İngiltere'deki eleştirmenlerini hedef almıştı. Ona göre bu kişiler, Howe'un kendisini artık farklı bir pozisyonda kullandığını anlamamıştı: "Buna rağmen bazı uzmanlar tarafından hâlâ forvet olarak değerlendirildim. Sonra da, 'Nick neden bu kadar az gol atıyor? Neden daha fazla asist yapmıyor?' denildi. Bunlar yanlış sorulardı ve ben bunu çok da adil bulmadım."

Leipzig ve BVB'nin de Woltemade'nin peşinde olduğu öne sürüldü

24 yaşındaki oyuncu, sonrasında hem Newcastle'da hem de Almanya Milli Takımı'nda ilk 11'deki yerini kaybetti. Dünya Kupası'nda yalnızca Paraguay'a karşı oynanan son 32 turu maçında uzatmaların başlamasına kısa süre kala oyuna girdi. Ardından gelen penaltı atışlarında ise Woltemade de tıpkı kendisinden önce Kai Havertz ve sonra Jonathan Tah gibi kaçırdı. Böylece Almanya bir büyük Dünya Kupası hezimeti daha yaşadı ve turnuvaya veda etti.

Son dönemde Bundesliga'ya dönüş ihtimaliyle ilgili söylentiler de çıkmıştı; hem RB Leipzig hem de Borussia Dortmund, Woltemade ile anılıyordu. Oyuncunun Newcastle ile sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor.

İngiliz ekibi ise Woltemade'nin yerini Matias Fernandez-Pardo ile dolduruyor. İspanyol kökenli 21 yaşındaki Belçika milli oyuncusu, yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında OSC Lille'den yeni Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle'nin takımına katılıyor. Sport Bild'in haberine göre Jaissle'nin aslında Woltemade'yi takımı için önemli bir yapı taşı olarak gördüğü belirtilmişti.