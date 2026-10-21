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Tim Ursinus
Çeviri:

Transfer bombası mı? Üst düzey bir kulüp, Bayer Leverkusenli Ibrahim Maza'yı iddiaya göre "ne pahasına olursa olsun" kadrosuna katmak istiyor

Bundesliga
Bayer Leverkusen
1. Lig
Paris Saint-Germain
I. Maza
Luis Enrique

Bundesliga yakında bir yıldızını daha mı kaybedecek? İddiaya göre PSG, Ibrahim Maza'yı Bayer Leverkusen'den transfer etmek istiyor.

Aralarında özel televizyon kanalı Echorouk TV News'in de bulunduğu kuruluşlarda çalışan Cezayirli gazeteci Brahim Hanifi'nin haberine göre Paris Saint-Germain, teknik becerileriyle öne çıkan oyuncuyu "ne pahasına olursa olsun" kadrosuna katmak istiyor.

Cezayirli olan ve ülkesi adına 24 kez millî formayı giyen Maza, şu anda şüphesiz Bundesliga'nın en iyi genç yıldızlarından biri. 2025 yazında Hertha BSC'den 12 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olduğundan beri takımın tartışmasız ilk 11 oyuncularından biri hâline geldi.

Üstelik teknik direktör Carles Martinez yönetiminde hücumun kilit ismi konumunda. Bu sezon sekiz resmî maçta şimdiden altı gole katkı sağladı. Henüz 20 yaşındaki oyuncu, Bundesliga, Avrupa Ligi ve Almanya Kupası'nda üçer gol ve asist kaydetti.

Bayer Leverkusen şimdiden sözleşmesini uzatmak istiyor: Maza'nın sözleşmesi ne zamana kadar?

Bu nedenle Bayer'in, edinilen bilgilere göre sözleşmesini uzatmak için perde arkasında çalışması şaşırtıcı değil. Oysa Maza'nın mevcut sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. Maaşına yapılacak bir zam, yaz sonrasında da takımda kalmasını cazip hâle getirebilir.

Öte yandan yüksek potansiyelli orta saha oyuncusu, PSG'de teknik direktör Luis Enrique'nin sistemine kusursuz biçimde uyabilir. Martinez'in son dönemde hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda görevlendirdiği Maza'nın özellikle çok yönlülüğünün başarılı teknik direktörün ilgisini çektiği belirtiliyor.

Bununla birlikte Maza, Leverkusen'deki sözleşmesini uzatmazsa kulüpler arasında bir teklif yarışı yaşanabilir. PSG'nin yanı sıra FC Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal ve Tottenham Hotspur'un da oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor. Bayer ise olası bir satıştan büyük bir transfer kârı elde edebilir.

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