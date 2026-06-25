Trajedi… Yasak bölgede bulunan Fransız futbolcunun vefatı

Fransız futbol camiası, Lyon kenti yakınlarındaki Rhône Nehri’nde meydana gelen boğulma kazası sonucu bir futbolcunun hayatını kaybettiğinin açıklanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Oyuncunun hastanede beyin ölümü ilan edildi.

Fransız Gangon kulübü, resmi açıklamasında, merhum oyuncu Kenzo Kess'in geçen yaz takıma katıldığını ve bu sezon yedek takımda forma giydiğini belirterek, onu “yetenekli ve alçakgönüllü bir genç” olarak nitelendirdi.

Kaza, Vessin Parkı yakınlarında, Villerup ve Calouire-en-Quéray arasında, yüzmenin yasak olduğu bir bölgede, hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı sırada meydana geldi. İtfaiye ekipleri, nehirde zor durumda olan dört gencin bulunduğu ihbarına müdahale ettiklerini bildirdi. Üçü durumları stabil olarak kurtarılırken, dördüncüsü ise kritik durumda sudan çıkarıldı ve hastaneye nakledildi.

Fransız “actu” gazetesi, kurbanın 21 yaşındaki Kenzo Kess olduğunu açıkladı. 21 yaşında ve Lyonlu olduğunu ortaya çıkardı. Oyuncu, Lyon'da kariyerine başladıktan sonra yedi yıl boyunca Saint-Étienne Akademisi'nde forma giymiş ve 2017-2018 sezonunda Saint-Brieuc'te oynamıştı; ancak tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle Jangon'da çok az forma giyebilmişti.

Saint-Étienne kulübü eski oyuncusunun vefatını şu sözlerle duyurdu: “Kenzo Keis’in ailesi zor bir dönemden geçiyor. Ailesine en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz… Kenzo, tüm Saint-Étienne taraftarları seni düşünüyor.”

Bu ölüm, Fransa’yı vuran sıcak hava dalgası sırasında meydana gelen bir dizi boğulma kazasından biri. Başbakan Sébastien Lecornu, 18 Haziran’dan bu yana çoğu genç olan 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.