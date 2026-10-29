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Raphinha 2026/27getty
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Trajedi tekrar mı yaşanacak? Barcelona, Raphinha'yı tehdit eden acı kabustan korkuyor

Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Japonya - Brezilya
Japonya
Brezilya
Hazırlık Maçları
Raphinha
İspanya
Japonya
Brezilya

Yine mi aynı şey tekrarlanacak?

Bir basın raporu, Barcelona yöneticilerinin, bu sezon santrfor mevkisinde parladığı dönemde Brezilyalı Raphinha hakkında büyük endişe duyduğunu ortaya koydu.

"Foot Mercato" sitesi, Raphinha'nın tüm kulvarlardaki 8 maçta 14 gol kaydederek santrfor mevkisinde sezona muhteşem bir başlangıç yaptığını belirtti.

 Raphinha, Julian Alvarez'i kadrosuna katma girişimlerinin başarısız olmasının ardından Barcelona kulübünün yaz transfer döneminde yeni bir forvetle anlaşmama kararını haklı çıkardı.

Ancak Raphinha'nın performansı, sezonun ilk milli maç arasının ardından keskin bir düşüş yaşadı; bu arada Brezilya iki kez Avustralya ile karşı karşıya geldi.

 İkinci maç sırasında 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu sakatlandı ve bu sakatlık onu devre arasında sahayı terk etmeye zorladı.

Raphinha, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maç da dahil olmak üzere Barcelona ile birkaç maçta forma giyemedi ve geçen hafta El Clasico'da gol atmasına rağmen en iyi seviyesini yeniden yakalamakta zorlanıyor gibi görünüyor.

 İşte bu durum, bu yılki ikinci milli maç arasının on gün sonra başlamasıyla birlikte Barcelona'yı yeniden endişelendiriyor; zira teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, Raphinha'yı Singapur'da Japonya ve Singapur'a karşı oynanacak iki maç için davet etmesi bekleniyor.

Bu da, milli takım maçlarından çoğu zaman sakat dönen Blaugrana forveti için bir başka uzun yolculuk anlamına gelecek; bu da Barcelona'nın en kötüsünden korkması için yeterli.

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