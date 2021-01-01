Trafik kazasında işaret parmağını kaybeden Yassine Benzia sahalara döndü

Geçtiğimiz yıl yaşadığı trafik kazası nedeniyle sol işaret parmağını kaybeden Cezayirli futbolcu Yassina Benzia, Brest maçıyla sahalara döndü.

Phillip Cocu yönetimindeki 2018-2019 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklenen katkıyı veremeyen Yassine Benzia, geçtiğimiz mayıs ayında yaşadığı trafik kazasının ardından yeniden sahalara döndü.

Geçtiğimiz yıl bonservisini elinde bulunduran Lille'den Dijon'a transfer olan ve yeni takımına katıldıktan birkaç gün sonra kaza geçiren Benzia, takımının Brest ile oynadığı maçla birlikte kaza sonrası ilk defa forma giydi.

Kulüpten destek

Trafik kazasının ardından işaret parmağını kaybeden Benzia'nın durumunu değerlendiren Dijon Teknik Direktörü David Linares, "Kulüp ona bu süreçte her zaman destek oldu. Bu onun için yeni bir adım" dedi.

Ligue 1'de son sekiz maçının tamamını kaybeden Dijon'un sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı Brest deplasmanında 83'te Wesley Lautoa'nın yerine oyuna dahil olan Cezayirli futbolcu son olarak 15 Şubat 2020'de Dijon'un deplasmanda oynadığı Bordeaux maçında forma giymişti.

Ne olmuştu?

Eğlence amaçlı tasarlanan buggy bir aracı sürerken yaşanan kaza sonrası sol elinden yaralanan Benzia bir süre hastanede tedavi görmüştü. Tüm müdahalelere rağmen sol işaret parmağını kaybeden Benzia, uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından yaklaşık bir yıl sonra yeniden sahalara döndü.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Lille tarafından Yunanistan'ın Olimpiakos takımına kiralanan Benzia, burada da hayal kırıklığına neden olmuştu. Olimpiakos formasıyla dokuz maça çıktıktan sonra takımdan ayrılan 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında Dijon'a transfer olmuştu.