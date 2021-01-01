Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ün bileği kırıldı

Konyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık olduğu açıklandı.

'u 3-1 yenen 'a kötü haber maçın sonunda Abdülkadir Ömür'den geldi.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve hastaneye götürülen yıldız oyuncunun durumunu ilk olarak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı. Ağaoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür'ün, ayağında kırık tespit edildiğini söyledi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik de kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Abdülkadir geçtiğimiz sene menisküs ameliyatı olduğu için 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Trabzonsporlu oyuncularda da üzüntü hakimdi. Röportaj alanına gelen futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı şunları söyledi:

Serkan Asan:

"Abdülkadir talihsiz bir sakatlık yaşadı. Umarım en kısa zamanda aramıza döner. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Maçtan sonra takım olarak çok üzüldük. Maç hakkında konuşmak istemiyorum, moralimiz çok bozuldu."

Flavio:

"Bugün maçtan bahsetmek için doğru zaman değil. Soyunma odasında büyük bir hüzün vardı. Abdülkadir'i böyle ağır bir sakatlıkla kaybetmek bizi çok üzdü. Onun her zaman yanındayız."

Djaniny:

"Sonuç bizi memnun etse de diğer yanımız çok üzgün. Abdülkadir'in sakatlığı bizi çok derinden etkiledi. Soyunma odasında çok hüzünlü bir ortam vardı."

Abdullah Avcı:

"Abdülkadir bizim için alternatifi olmayan bir oyuncu. Fakat çok kötü bir kırk olmadığını umuyorum."

Öte yandan 'de forma giyen Yusuf Yazıcı da eksi takım arkadaşını unutmadı ve Twitter üzerinden destek mesajını yolladı. Yusuf, "Sen çok güçlüsün kardeşim. Hepimiz biliyoruz ki en güçlü şekilde döneceksin. Bekliyorum, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sen çok güçlüsün kardeşim. Hepimiz biliyoruz ki en güçlü şekilde döneceksin. Bekliyorum, bekliyoruz... pic.twitter.com/JQVVS5kAyP — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) January 19, 2021

Öte yandan talihsiz pozisyonun içinde yer alan Ömer Ali Şahiner de maçın ardından hastaneye giderek Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.