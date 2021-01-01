Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür geri dönüyor: Avrupa Şampiyonası hayalim var

Trabzonspor, sakatlığını atlatan oyuncusu Abdülkadir Ömür için bir video hazırladı. Genç oyuncu, yaz için mesajını yolladı.

Süper Lig'de 19 Ocak'ta oynanan Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, sahalara geri dönmeye çok yaklaştı. Genç oyuncunun Hatayspor maçı kadrosuna alınmasını bekliyor.



Trabzonspor, Twitter hesabından "Bir Başkadır Abdülkadir Ömür" başlıkli bir video yayımladı. Videoda hem oyuncunun sakatlık sürecinde yaşadıkları hem de Abdülkadir'in görüşlerine yer verildi.

Abdülkadir Ömür ne dedi?

"Tarih 28 Mart 2021, Konyaspor maçındaki sakatlıktan sonra ilk defa krampon giydim. Yaklaşık 2,5 aydır çok sıkı çalışıyoruz, günlük 3-4 saatlik bir tedavi sürecimiz oluyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Futbolu özledim, takım arkadaşlarımla oynamayı çok özledim."

"Avrupa Şampiyonası hayalim var. Tekrar güçlü bir şekilde geri dönüp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Kendimi ve Trabzonspor'u orada temsil etmek istiyorum."



"Sakatlık anında kemik ve kırık sesini duydum, ani bir baş dönmesi oldu. Kendim zaten kıvranarak ayağımı Ömer Ali'nin kalçasının altından çıkarmaya çalışmıştım. Hiç beklemiyordum. Özellikle kontratakta gol bulabiliriz diye gidiyordum."



"Özellikle bizim gibi altyapıdan çıkan oyuncular için kupa kazanmak ayrı bir motivasyon kaynağı. Trabzonspor formasıyla kupa kaldırmak ve adımızı tarihe kazıtmak bizim için büyük mutluluk vericiydi. Süper Kupa maçından önce de oteldeydim, Trabzon'a dönebilirdim ama takımla kalıp katkı sağlayıp takımla birlikte olmak istedim."



"Bana maç günü Ekuban, 'Burada en son birlikte kupa (Türkiye Kupası) kaldırdık. Geçen sene maçın oyuncusu sen oldun, eminim bu maçta olsaydın yine sen olurdun ama biz bu kupayı alacağız, birlikte bu kupayı kaldıracağız.' demişti. O anda da çok duygusal bir anlam kazanmıştı benim için. Çünkü çok inanmıştım o kupayı alacağımıza. Kupayı da koltuk değnekleriyle birlikte kaldırdık."



"Hatayspor maçında kadroda olmayı umut ediyorum. Her şey çok güzel gitti, çok çalıştım ve şimdi çalışmamın karşılığını almak istiyorum. Daha erken dönmek için saatlerce çalıştık, takıma adaptasyon sürecim var. İnşallah en kısa sürede adapte olurum ve forma bulabilirim."

Abdülkadir Ömür bu sezon ne yaptı?

Kısa kariyerinde ikinci kez ciddi sakatlık geçiren Abdülkadir, bu sezon sakatlanana kadar bordo-mavili formayı 16 kez giydi. Ligin ilk haftasında Beşiktaş ağlarını havalandırdı ama sonrasında suskun kaldı.

A Milli Takım havuzunda da yer alan Abdülkadir, Ekim ayındaki Uluslar Ligi maçlarında forma şansı bulmuştu. 21 yaşındaki oyuncu kariyerinde 7 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.