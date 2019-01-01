Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel kimdir?

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel'i yakından tanıyalım.

ile hafızalara kazınan 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, 2019-20 sezonundan itibaren forması ile sahalara çıkacak.

John Obi Mikel kimdir?

Obi Mikel, 22 Nisan 1987'de 'nın Nos kentinde dünyaya geldi. Babası kamu personeli olan Mikel, futbol hayatına 10 yaşındayken yerel bir kulüp olan Plateau United'da başladı. Nijerya'nın alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla öne çıkan Mikel, Norveç kulübü Lyn'in dikkatini çekmeyi başardı.

2004'te Lyn'e transfer olan Mikel, burada 2 yıl geçirdikten sonra 20 milyon euro karşılığında Premier Lig'in dev kulüplerinden Chelsea'ye transfer oldu.

9 yıl Chelsea forması giyen Obi Mikel, Maviler ile toplamda 372 maça çıkıp 6 gol 13 asistlik katkı sağladı. Bununla da kalmayıp 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA , 1 İngiltere Süper Kupası, 2 Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası ve 4 FA Cup kazanmayı başardı.

2017'de bedelsiz olarak Çin kulübü Tianjin Teda'ya gitti. 2018-19 sezonunun devre arasında Championship ekiplerinden Middlesbrough'a gelerek İngiltere'ye dönüş yaptı.

Nijerya Milli Takım kaptanı olan Obi Mikel, 89 kez milli oldu ve 6 kez ağları havalandırdı. 2013'te ülkesiyle birlikte Afrika Kupası'nı kazandı.

1 Temmuz 2019'da Trabzonspor, serbest statüde bulunan Obi Mikel ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandığını ilan etti.