Trabzonspor'un yeni transferi Donis Avdijaj kimdir?

Bordo mavililerin sözleşme imzaladığı Kosovalı oyuncuyu yakından tanıyın...

, son olarak Willem II forması giyen Donis Avdijaj'ı renklerine bağladı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakından tanıyalım...

Donis Avdijaj kimdir?

25 Ağustos 1996'da 'nın Osnabrück kentinde dünyaya gelen Kosova asıllı Avdijaj, VfL Osnabrück altyapısında futbola başladı. Henüz 15 yaşındayken 04'ün altyapısına katılan sol kanat, Gelsenkirchen ekibindeyken kendisinden çok şey beklenen bir oyuncuydu.

2013/2014 sezonunda Schalke U-19 takımıyla çıktığı 17 maçta 17 gol kaydeden Avdijaj, Almanya U-17 ekibiyle elemelerde ve U-17 Avrupa Şampiyonası'nda 6 maçta 6 gol bularak dikkatleri topladı.

2014/2015 sezonu ocak ayı transfer döneminde 1.5 yıllığına Sturm Graz'a kiralanan Donis Avdijaj, 'da çıktığı 42 maçta 9 gol sevinci yaşadı.

2016'da Schalke'ye dönen Avdijaj, fazla forma şansı bulamadı ve bu sefer Roda'ya kiralandı. 14 resmi maçta 4 gol ve 2 asistle oynayan genç oyuncu, aynı dönem Kosova A Milli Takımı ile ilk maçına çıktı.

Haberin devamı aşağıda

2018/2019 sezonu öncesinde sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan ve Willem II ile anlaşan Avdijaj, görev aldığı 18 resmi maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Sol kanat ve forvet arkası mevkilerinde oynayan 22 yaşındaki oyuncu, santrfor olarak da görev alabiliyor.

Devler peşindeydi

2018 yılında Goal'e verdiği röportajda , , ve gibi kulüplerin daha önce kendisine teklif götürdüğünü açıklayan Kosovalı oyuncu, "O zamanlar menajerim yoktu ve herkes bana neyin en iyisi olduğunu söylemeye çalışıyordu. Bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum" ifadeleriyle geçirdiği dönemi anlatmıştı.

FM 2019 Profili