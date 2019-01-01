Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki muhtemel rakipleri kimler?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oluyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA 'nde gruplar, 'da saat 14:00'te yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Geçen sezon Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren, Sparta Prag ve AEK'i eleyerek gruplara katılmayı hak eden ise kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak.

Bordo-mavililerin diğer torbalarda yer alan muhtemel rakipleri ise şunlar:

Birinci torba: , , , , , Dinamo Kiev, , Sporting, , ,

İkinci torba: Eindhoven, Krasnodar, Kopenhag, , Braga, Gent, , , Astana, Ludogorets, APOEL,

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Üçüncü torba: St. Etienne, Karabağ, , , , Malmö, Partizan, Standard Liege, , , Rosenborg