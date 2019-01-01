Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki muhtemel rakipleri kimler?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'da saat 14:00'te yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Geçen sezon Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren, Sparta Prag ve AEK'i eleyerek gruplara katılmayı hak eden Trabzonspor ise kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak.
Bordo-mavililerin diğer torbalarda yer alan muhtemel rakipleri ise şunlar:
Birinci torba: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio
İkinci torba: PSV Eindhoven, Krasnodar, Kopenhag, Celtic, Braga, Gent, Mönchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt
Üçüncü torba: St. Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolves, Rennes, Rosenborg