Avrupa Ligi

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki muhtemel rakipleri kimler?

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oluyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'da saat 14:00'te yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Geçen sezon Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren, Sparta Prag ve AEK'i eleyerek gruplara katılmayı hak eden Trabzonspor ise kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak.

Bordo-mavililerin diğer torbalarda yer alan muhtemel rakipleri ise şunlar:

Editörün Seçtikleri

Birinci torba: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

İkinci torba: PSV Eindhoven, Krasnodar, Kopenhag, Celtic, Braga, Gent, Mönchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

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Üçüncü torba: St. Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolves, Rennes, Rosenborg

 

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