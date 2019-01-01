Avrupa Ligi

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Son güncelleme
Yorum()
AA
Bordo mavililerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Temsilcimizin maç programı ve daha fazlası burada...

Sparta Prag ve AEK Atina'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde eden Trabzonspor, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası rakipleriyle eşleşti.

C Grubu'nda yer alan bordo mavili ekibin rakipleri Basel, Krasnodar ve Getafe oldu.

Haberin devamı aşağıda

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını, geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2019/2020'de de beIN Sports ekranlarından takip edebilirsiniz.

Editörün Seçtikleri

Müsabakaları internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect hesabı bulunması gerekmektedir.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Temsilcimizin maç programı aşağıdaki gibi oluştu:

Tarih & Saat Maç
19 Eylül Perşembe | 19:55 Getafe - Trabzonspor
3 Ekim Perşembe | 22:00 Trabzonspor -Basel
24 Ekim Perşembe | 22:00 Trabzonspor - Krasnodar
7 Kasım Perşembe | 20:55 Krasnodar - Trabzonspor
28 Kasım Peşembe | 18:50 Trabzonspor -Getafe
12 Aralık Perşembe | 20:55 Basel - Trabzonspor
Goal twitter

Kapat