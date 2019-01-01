Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Sparta Prag ve AEK Atina'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde eden Trabzonspor, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası rakipleriyle eşleşti.
C Grubu'nda yer alan bordo mavili ekibin rakipleri Basel, Krasnodar ve Getafe oldu.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını, geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2019/2020'de de beIN Sports ekranlarından takip edebilirsiniz.
Müsabakaları internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect hesabı bulunması gerekmektedir.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?
Temsilcimizin maç programı aşağıdaki gibi oluştu:
|Tarih & Saat
|Maç
|19 Eylül Perşembe | 19:55
|Getafe - Trabzonspor
|3 Ekim Perşembe | 22:00
|Trabzonspor -Basel
|24 Ekim Perşembe | 22:00
|Trabzonspor - Krasnodar
|7 Kasım Perşembe | 20:55
|Krasnodar - Trabzonspor
|28 Kasım Peşembe | 18:50
|Trabzonspor -Getafe
|12 Aralık Perşembe | 20:55
|Basel - Trabzonspor