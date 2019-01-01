Trabzonspor'un rakiplerini tanıyalım: Basel, Krasnodar ve Getafe

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşti.

Önce Sparta Prag ardından da AEK'yı eleyerek grup etabına kalan 'un rakipleri , Krasnodar ve oldu.

Basel eski günlerini arıyor

İsviçre Süper Ligi’ne üst üste 7 yıl şampiyon olduktan sonra son iki yılda koltuğunu ’a kaptıran Basel, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz’e elenerek hayal kırıklığı yarattı.

Yıllarca Avrupa’da başarılı sonuçlar alıp adından sıkça söz ettiren İsviçre ekibi, geçtiğimiz yıl play off turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Limassol’e elenmiş ve Avrupa Ligi’nde yer alamamıştı.

Basel eski günlerinden uzak olsa da özellikle iç saha maçlarında oldukça dişli bir ekip. Takımın golcüsü Ricky van Wolfswinkel ve genç yıldızı Noah Okafor ilk bakışta dikkat çeken isimler. Stoperde Eder Balanta’nın partnerliğini de Türk asıllı İsviçreli Eray Cömert yapıyor.

Krasnodar evinde çok tehlikeli

Krasnodar, 2008 yılında kurulmuş çok genç ancak başarılı bir kulüp. Geçen sezona kadar üst üste üç yıl Avrupa Ligi’nde mücadele ettiler. Rus ekibi, 2016-17 sezonu UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda ’yi kupanın dışına itmişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda ’yu devirerek sürpriz yapan Krasnodar, play off turunda ise Olympiakos engeline takıldı.

Takımın en etkili ismi sol kanatta forma giyen İsveçli Viktor Claesson. Claesson’un yanı sıra Remy Cabella ve Wanderson gibi yetenekleri ismileri de kadrosunda barındıran Krasnodar son olarak ’dan Tonny Vilhena’yı renklerine bağladı.

Krasnodar da tıpkı Basel gibi sahasında çok güçlü bir takım görüntüsü çiziyor.

Jaime Mata'ya dikkat

geçtiğimiz sezonu 59 puanla 5. sırada tamamlayan Getafe’de takımın gol yükünü Jaime Mata çekiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 14 gol atan 30 yaşındaki oyuncu İspanya Milli Takımı’na kadar yükselmeyi başarmıştı.

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Geçen yaz ’dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan kaleci David Soria da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Getafe’de orta saha oyuncuları Nemanja Maksimovic ve Mauro Arambarri ile Togolu stoper Djene öne çıkan diğer isimler.