Trabzonspor

Trabzonspor'un kalan maçları, fikstürü (2019/20)

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Süper Lig'de 2019-20 sezonunun 21. haftası itibarıyla Trabzonspor'un kalan maçları...

Süper Lig'in 2019-20 sezonunda heyecan devam ediyor.

Zirvenin önemli adaylarından biri olan Trabzonspor'un ligdeki kalan maçları şu şekilde:

*Trabzonspor'un ile Yeni Malatyaspor arasında ligin 19. haftasında oynanması planan maç, TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, TFF tarafından daha sonra ilan edilecek.

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    Hafta

    Trabzonspor (41 Puan)
    22 Sivasspor 
    23 Beşiktaş (D)
    24 Çaykur Rizespor
    25 Gaziantep FK (D)
    26 Başakşehir
    27 Göztepe (D)
    28 Alanyaspor  (D)
    29 Ankaragücü
    30 Galatasaray (D)
    31 Antalyaspor
    32 Denizlispor (D)
    33 Konyaspor
    34 Kayserispor (D)

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