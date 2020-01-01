Trabzonspor'un kalan maçları, fikstürü (2019/20)

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun 21. haftası itibarıyla Trabzonspor'un kalan maçları...

Süper Lig'in 2019-20 sezonunda heyecan devam ediyor.

Zirvenin önemli adaylarından biri olan 'un ligdeki kalan maçları şu şekilde:

*Trabzonspor'un ile arasında ligin 19. haftasında oynanması planan maç, TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, TFF tarafından daha sonra ilan edilecek.

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