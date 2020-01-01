Trabzonspor'un kalan maçları, fikstürü (2019/20)
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Süper Lig'in 2019-20 sezonunda heyecan devam ediyor.
Zirvenin önemli adaylarından biri olan Trabzonspor'un ligdeki kalan maçları şu şekilde:
*Trabzonspor'un ile Yeni Malatyaspor arasında ligin 19. haftasında oynanması planan maç, TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, TFF tarafından daha sonra ilan edilecek.
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Hafta
|
Trabzonspor (41 Puan)
|22
|Sivasspor
|23
|Beşiktaş (D)
|24
|Çaykur Rizespor
|25
|Gaziantep FK (D)
|26
|Başakşehir
|27
|Göztepe (D)
|28
|Alanyaspor (D)
|29
|Ankaragücü
|30
|Galatasaray (D)
|31
|Antalyaspor
|32
|Denizlispor (D)
|33
|Konyaspor
|34
|Kayserispor (D)