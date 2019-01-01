Trabzonspor'un kadrosunda kaç yabancı oyuncu var?

Bu sezon oldukça heyecan veren bir kadro kuran Trabzonspor'un kaç yabancı oyuncusu bulunuyor?

Ünal Karaman yönetiminde ikinci sezonuna giren ve bu yıl hedeflerini daha da yükselten , sezona da oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

14 yeni oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, 25,4 yaş ortalamalı genç bir takım kurmayı başardılar.

Ligde kullanacakları 28 kişilik kadrolarını da açıklayan Trabzonspor'un buna göre 13 yabancı oyuncusu bulunuyor: Majid Hosseini, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Filip Novak, Joao Pereira, Ogenyi Onazi, John Obi Mikel, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban.

Buna göre bordo-mavililer isterse mevcut kurallara göre bir yabancı oyuncuyu daha kadrosuna ekleyebilir.