Trabzonspor'un ilk resmi maçı ne zaman? Trabzonspor sezonu ne zaman açacak?

Ünal Karaman'la yola devam eden bordo mavililerin ilk resmi maçı ne zaman?

, Süper Lig'i dördüncü sırada tamamladı ve UEFA 'ne katılım hakkı kazandı.

Genç oyuncularıyla dikkatleri toplayan bordo mavililer, yeni sezona finansal sorunlarla hazırlanıyor.

Trabzonspor'un 2019-2020 sezonunda ilk resmi maçı ne zaman?

Bordo mavili ekip, ligi dördüncü sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ne ön elemeden katılım hakkı kazandı. PFF ile başı dertte olan Trabzonspor, UEFA'dan kötü bir haber almazsa ilk resmi maçına Avrupa Ligi ön elemesiyle çıkacak.

3. ön eleme turundan turnuvaya dahil olacak Karadeniz ekibi, bu etaptaki ve yeni sezondaki ilk resmi maçını 8 Ağustos 2019 tarihinde oynayacak.