Trabzonspor'un hazırlık maçları ve rakipleri (2020-2021)
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AA
Geçtiğimiz sezonun ikincisi Trabzonspor, bu sezon da hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Bordo mavili ekip bu sezon yalnızca 1 hazırlık maçına çıktı.
Trabzonspor 29 Ağustos'ta oynadığı mücadelede rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Bordo-mavili ekip 5 Eylül'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacaktı. Ancak bu karşılaşma iptal edildi. Trabzonsporbu karşılaşmanın yerine aynı gün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Trabzonspor'un hazırlık maçı ve rakibi (2020-2021)
5 Eylül Cumartesi:
17:00 | Çaykur Rizespor - Trabzonspor