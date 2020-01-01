Trabzonspor'un hazırlık maçları ve rakipleri (2020-2021)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yapacağı hazırlık maçlarıyla form tutmayı istiyor.

Geçtiğimiz sezonun ikincisi , bu sezon da hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Bordo mavili ekip bu sezon yalnızca 1 hazırlık maçına çıktı.

Trabzonspor 29 Ağustos'ta oynadığı mücadelede rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

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Bordo-mavili ekip 5 Eylül'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacaktı. Ancak bu karşılaşma iptal edildi. Trabzonsporbu karşılaşmanın yerine aynı gün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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Trabzonspor'un hazırlık maçı ve rakibi (2020-2021)

5 Eylül Cumartesi:

17:00 | Çaykur Rizespor - Trabzonspor